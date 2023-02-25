大陸《環球時報》25日報導，中國大陸駐歐盟使團團長、特命全權大使傅聰受訪表示，盡管還面臨一些問題，但他對中歐關係回暖持樂觀態度。雙方可望很快迎來「頻繁的高層互訪」。中歐在烏克蘭問題的立場不完全一致，但不希望因此影響中歐關係發展。在台灣問題上，傅聰強調，歐盟在台灣問題上的立場必須得到中方的同意和認可，歐盟不應有所謂「歐盟的一中政策」，無權對一個中國原則作出單方面的解釋。

傅聰表示：「歐方現在有些人總說『歐方的一個中國政策』，好像他們的一個中國政策和我們的一個中國原則不是一回事，或者他們有權單獨解釋他們的一中政策一樣。但我對他們強調，中歐建交時，歐方的承諾實際上包括了一項很重要的原則，就是歐盟關於台灣問題的立場必須得到中國的認可。」

《環時》報導，傅聰表示，中央外事工作委員會辦公室主任王毅14至22日為期9天出訪歐俄安排，旨在釋放「和平訊號」。「既訪問歐洲又訪問俄羅斯，旨在傳遞中國勸和促談的立場」，他表示，中國對當前危機升級的局勢感到十分擔心。

傅聰稱，上述訪問安排也旨在釋放另一個重要資訊，即中歐關係不應受到烏克蘭問題的影響。他表示，歐洲當下在烏克蘭問題上遷怒於中國的情緒「很不理性」。中國有獨立自主的外交政策，無法完全同意歐盟在烏克蘭問題上的一些立場，但中國不希望烏克蘭問題影響到中歐關係的發展。他建議歐盟應避免在烏克蘭問題的處理上過於情緒化。

傅聰強調，盡管面臨一些問題，他對中歐關係回暖「持非常樂觀的態度」。歐盟執委會主席范德賴恩和歐洲理事會主席米歇爾有望在今年上半年訪問中國，中歐雙方已就此展開相關籌備工作。他同時透露，中歐間其他一些高級別磋商機制也將很快恢復，雙方有望很快迎來「非常頻繁的高層互訪」。

《環時》報導，傅聰表示，在重啟「中歐全面投資協定」問題上，雙方應「向前看，不糾結於過去」。他說，此前中方已向歐盟建議，雙方可同時取消制裁，重啟協定。建議提出後，歐盟反應不一：一些人認為可行，但有人認為時機尚未成熟。

傅聰表示，如果歐方認為中方建議難以實施，希望歐方提出可以解決問題的方法。在全球經濟不景氣大背景下，盡早重啟投資協定將對雙方和全球經濟起到良好作用。

傅聰稱，目前協定解凍面臨的主要困難仍然是雙方在人權問題上的分歧。中歐雙方已重啟人權對話，歐盟在人權方面的疑慮和關切另有管道可討論，不必和經貿問題掛鉤。他表示，中方願對歐盟對中國人權事務的偏見和誤解作出澄清，減少中歐在人權問題上的分歧，以推動「中歐全面投資協定」的重啟。