美國之音引述路透報導，美國參議院外交關係委員會主席羅伯特·梅嫩德斯(Robert Menendez)和外委會首席共和黨人詹姆斯·里施(James Risch)敦促拜登行政當局，禁止陸籍航空公司和其他非美籍航空公司的赴美航班使用飛越俄羅斯的航線。

據路透報導，民主黨參議員梅嫩德斯和共和黨參議員里施致函行政當局，敦促確保沒有飛越俄羅斯領土的商業航空公司的飛機抵達或離開美國機場。這份信還呼籲行政當局「強烈和公開地勸阻美國法人、公民和永久居民乘坐飛機飛越俄羅斯領土。」

美國航空公司和一些其他外國航空公司被禁止飛越俄羅斯。在俄羅斯入侵烏克蘭後，美國於2022年3月禁止俄羅斯航班進入美國領空，隨後俄羅斯也禁止美國航空公司飛越其領空。

兩名參議員的信是寫給國務卿布林肯和交通部長皮特·布蒂吉格(Pete Buttigieg)的，並抄送給白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)。信中指出：「當前形勢的另一個副產品是，和那些願意與俄羅斯開展業務的其他國家的航空公司相比，美國航空公司處於競爭劣勢。」

美國國務院拒絕置評。

目前，美國航空公司可以通過在韓國仁川停留而往返於美國和上海，而中國航空公司則直接通過俄羅斯領空往返中美。

中國駐華盛頓大使館沒有立即發表評論。

代表美國航空公司(American Airlines)、美國聯合航空公司(United Airlines)、達美航空公司(Delta Air Lines)和其他航空公司的美國航空協會(Airlines for America)稱贊這封信「強調了我們行業長期以來對飛越俄羅斯的擔憂，這使美國的航空公司——客運和貨運——處於直接的競爭劣勢。」

該協會呼應參議員「呼籲行政當局採取緊急行動，確保飛越俄羅斯的外國航班不會離開、降落或經由美國機場。」

兩位參議員還希望拜登行政當局，禁止因公出差的美國政府人員乘坐途經俄羅斯領空的航班。

他們在信中寫道：「美國人飛越俄羅斯領空的風險是真實存在的，比如，俄羅斯支持的分裂分子擊落了馬來西亞航空公司(Malaysian Airlines)一架航班，機上298名乘客全部遇難，還有白俄羅斯政府使用虛假炸彈警報作為幌子，命令其境內一架瑞安航空公司(Ryanair)的飛機著陸，以便抓捕並拘留一名特定的乘客。」

兩位參議員還寫道：「行政當局現在就採取積極行動將保護美國人免受這些重大風險的影響，同時切斷俄羅斯政府的一項資金來源，並解決使美國公司在外國競爭中處於劣勢的不公平現象。」