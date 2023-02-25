28歲香港名媛蔡天鳳昨(24日)驚傳遭殺害，警方在前夫家中找到部份屍體，並拘捕前夫的3名家人，而前夫目前下落不明。消息傳開轟動香港，但也有部分酸民以此為玩笑開酸死者，見此，過去曾任蔡天鳳婚禮司儀的男星林盛斌昨在IG曬黑畫面回應，表示不論發生壞事好事都會有人留負面回應，如今見到一個女孩被殘暴殺害，竟仍有人嘲笑往生者，到底這世界怎麼了？「是不是網路世界就可以沒有任何底線？」

據知，蔡天鳳自2016年起積極踏入時尚圈，曾曬出與甄子丹、郭富城妻子方媛合影，而蔡天鳳有兩段婚姻，與第1任和第2任丈夫各育有1子1女，她再婚後仍與前夫一家有往來，更聘請前夫哥哥擔任她的司機，2016年她與譚仔雲南米線創辦人譚澤均的兒子Chris梅開二度，邀來林盛斌擔任婚禮司儀。

林盛斌發文。（圖／翻攝自bob_lamshingbun IG）

本月21日，蔡天鳳坐著前夫哥哥所開的車去接與前夫所生的女兒，但就此下落不明，家人報案、警方調閱監視器後，發現蔡天鳳21日晚間到案發地點，鄰居透露凌晨時該戶住家出現撞擊聲，和男女說話的聲音，但監視器畫面沒錄到她離開的身影，24日警方持搜索令破門而入，在冰箱內發現部分遺體，家中還有作案的凶器，犯案動機疑為金錢糾紛。

稍早，男星林盛斌難過發文，表示當看到有人成功，「他們」就會留言說：「看他能好多久」；當看到有人結婚，「他們」就會留言：「狗男女」；看到有人生小孩，「他們」就會說：「也不知道是不是他們親生的」；看到天王巨星的新聞，「他們」又有話要說，留言：「老了這麼多，過氣了吧」；看到其他藝人的新聞，「他們」又表示：「沒興趣知道」。

如今有個女生被殘暴殺害，竟然在討論區還有人嘲笑死者，他相信只是部分人的不當行為，但不理解「他們」為什麼總要這樣，希望警方快點抓到兇手，對此，其他網友也回：「非常同意你的說話，覺得這世界何時變得這麼負面，毫無同理心」、「這世界需要更多更多的愛，不明白人為何越來越冷漠」、「因為現在的某些人覺得「言論自由」最大，所以講什麼都沒問題，不用有底線」、「網上欺凌無需要負責任，這些人一定有因果報應」。