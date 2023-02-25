自稱老闆臨櫃欲提領百萬現金 警方到場戳破是詐團車手

北市警信義分局五分埔派出所日前接獲銀行通報，指有一名男子臨櫃欲提領大量現金，且他的帳戶在短時間內有多筆大量金額匯入，金流明顯有異，所長陳志榮隨即與巡邏員警蘇俊安及楊禮匡趕往銀行瞭解。

警方到場後，提款的郭姓男子自稱是工程行老闆，表示帳戶內的金流是因資金周轉而向人借貸，提款是為了支付員工薪資，但警方查證，郭男的帳戶早已遭165通報有詐騙紀錄。

此外，在銀行積極協助下，警方迅速聯繫上最後一筆的傅姓匯款人，傅男向警方表示，日前透過通訊軟體認識一名網友，對方聲稱可幫他代操投資獲利，所以在當日下午匯款260萬元至對方所提供的銀行帳戶內，傅男的證詞當場戳破郭男的謊言，讓他當場人贓俱獲，被警方逮捕帶回偵辦。

警方後來在郭男的手機內，發現詐騙集團教他要如何規避警方詢問的應對說詞，全案詢後，除依詐欺罪移送偵辦外，同時將查扣的260萬元贓款發還給傅姓被害人。

警方表示，詐諞集團常以話術誆稱能透過股票、虛擬貨幣即基金投資等方式獲利，保證短時間大量獲利，並透過小額出金方式誘騙被害人進一步投資大筆金額，提醒世上無百分百保證獲利的投資，切勿相信來路不明的投資資訊。