據「國防部發佈」微信公眾號今天（25日）發布的消息，中國國防部派團於2月16日至25日赴匈牙利、德國、歐盟和北約總部舉行機制性對話磋商，重點就發展雙邊防務關係進行商討，圍繞共同關心的國際和地區安全問題深入交換意見，增進了雙方瞭解和互信。

雖然內文並未提到俄烏戰爭，但在戰爭屆滿一周年之際，相信是代表團與歐盟國家的討論重點。

與此同時，中國外交部24日發表「關於政治解決烏克蘭危機」中國立場聲明。該聲明呼籲「停火止戰、啓動和談」，表明反對「單邊制裁」。美國之音引述分析人士認為，聲明帶有明顯的「親俄」色彩，認為這不是一份和平方案，更像是中國為了普丁免於失敗在尋找退路。

中國的這項聲明包含十二條，涉及主權、停火、和談、重建等多項內容。聲明除了提出一些原則之外，並沒有任何具體建議。此外，如同中國官方一年來的立場，聲明沒有對俄羅斯作出任何譴責，而是強調俄羅斯的安全要得到關注。聲明未提俄羅斯撤軍，未提戰爭賠款和懲罰戰犯，也未提要如何確保烏克蘭的領土主權完整。

分析人士認為，這更像是為了保全俄羅斯的戰果，為俄羅斯總統普丁尋找一個避免失敗的出路方案。美國普林斯頓大學中俄問題學者吉爾伯特·羅茲曼（Gilbert Rozman）告訴美國之音：

「首先，這並不是一個真正的和平計劃。細節很少，非常模糊。我認為它的目標是將俄羅斯從這場入侵中拯救出來，給俄羅斯一條出路。中國可能預見不到俄羅斯的成功，但他們也不希望俄羅斯失敗。因此，他們希望達成某種停火協議，讓俄羅斯堅守其領土，讓普京看起來並不像個失敗者。這樣的結果將增加中國的影響力，並為中國希望在亞洲發生的事情樹立了良好的先例。」

羅茲曼認為一個真正的和平方案應該包括對領土歸屬以及停火後的下一步安排。「和平計劃的第一個方面是領土劃分，土地的歸屬，哪些領土歸這方，哪些歸另一方？這不是承認烏克蘭主權的和平計劃。它對頓巴斯或是克里米亞的歸屬沒有規定，也沒有對俄羅斯聲稱它所擁有的（烏克蘭）的東部四個地區作出說明。它對領土非常不明確，這是和平計劃的第一個要素。計劃的第二部分是你如何處理停火？停火是前進的一種手段。但是（聲明）對停火後的下一步要怎麼做也沒有說法。一旦達成停火，俄羅斯就有機會鎖定它已經收穫的一切，並為下一階段的戰爭做準備。它阻擋了烏克蘭的勢頭，阻止了各個大國對烏克蘭的援助行動。」