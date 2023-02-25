陳家人酒後毆警，遭依妨害公務移送。(警方提供)

陳家人酒後毆警，遭依妨害公務移送。(警方提供)

陳家人酒後毆警，遭依妨害公務移送。(警方提供)

42歲陳姓男子日前在家中飲酒，因細故與表弟發生爭執互毆，警方獲報後趕赴現場處理，陳男竟與66父親、39歲黃姓妻子及16歲就讀高中的兒子等人，聯手攻擊現場處理員警，造成4名員警受傷，衣服及警用攝影機毀損，全案依妨害公務、傷害及毀損罪現行犯壓制逮捕送辦。

枋寮警分局23日獲報，轄區春日鄉發生民眾打架案件，立即啟動快打部隊，調派優勢警力趕抵現場，發現陳男與親友飲酒後，酒後三巡，因細故與表弟發生爭執而互毆，警方認為陳男酒後情緒激動，不斷大聲咆哮且有攻擊他人傾向。

為避免其自傷或傷人情形發生，將依法帶返警所進行管束，但陳男拒不配合，與現場員警發生拉扯，甚至揮拳毆打對方，父親與妻子還有兒子見狀竟也聯手攻擊在場員警，造成潘姓員警左手第五指閉鎖性骨折、衣服及蒐證攝影機毀損。

另張姓員警頭部外傷、疑有輕微腦震盪、臉部及左手挫擦傷；藍姓員警頭部及右上肢擦挫傷及鄭姓員警右上肢擦挫傷，全案依妨害公務、傷害及毀損罪現行犯將陳姓一家人當場逮捕，訊後依法移送屏東地檢署偵辦。

枋寮警分局長郭譯隆表示，任何危害社會秩序等脫序行為，警方絕對依法嚴懲，絕不寬貸，更不容許藉機滋事者挑戰公權力，呼籲不法之徒切莫心存僥倖以身試法。