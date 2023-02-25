消防局提醒使用電熱產品要慎防發生火災意外。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市近4年共發生19起電熱器導致的火警。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市近4年共發生19起電熱器導致的火警。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

228連假期間受到強烈大陸冷氣團影響，北部低溫恐下探8度左右，電暖器、電熱毯等電熱保暖器具成為民眾家中抗寒利器，北市消防局提醒，電暖器從產品的選購到安全使用的觀念千萬不可少，謹記「安全警覺」與「使用規範」才能平安抗寒。

消防局統計，發現近4年因電暖器、電熱毯等電器產品發生火災共19件，其中因使用不當及電源線短路釀成火災各占47.4％最多。2020年更有因使用電暖器時，過於靠近床邊衣物導致起火燃燒，造成1人受傷的火警；近日也有民眾將電熱毯長時間放在棉被及床墊間取暖導致發生火災，所幸及早發現撲滅而未造成人員傷亡。

消防局表示，電暖器及電熱毯均為發熱產品，使用電暖器時切勿與周邊可燃物過近，應保持適當距離，尤其是床墊、棉被或衣物等；若使用煤油暖爐，應注意室內環境保持良好通風；電熱毯建議平鋪在硬床上，防止毯內電線因凹折或擠壓造成短路，若習慣鋪設於棉被及床墊間取暖，建議加熱後即關閉電源或設定定時關閉，避免長時間使用，以防止意外發生。此外，因電暖器、電熱毯為高功率電器產品，應使用專用插座供電，避免與其他電器共用插座或插接延長線上。

消防局提醒，長期未使用的電暖器於使用前，應先清潔出風口、電源線及機器本體，檢視外觀是否有收納不慎造成被覆受損或電源線遭鼠咬破的情形。購買新品時，應選購具有經濟部標準檢驗局「一箭穿心」標示及商品檢驗合格標識的產品，並遵守使用說明書所列的警告事項，且於首次使用時，亦需特別注意運轉有無焦臭味，若持續散發異味應將電暖器送回原廠檢修，切勿繼續使用，以防意外發生。

消防局提醒民眾謹記電氣防範口訣「五不一沒有」：不超過負載、不損傷電線、不潮濕污損、不用不插、不要有可燃物、沒有安全標章的產品，不要買、不要用，並定期檢查臥室及客廳等室內的電氣產品安全性，養成良好使用習慣，以維護安全的居住環境。