癌症的成因很多，醫師錢政弘表示，曾遇過一個60多歲的女患者，7年內相繼罹患了乳癌和大腸癌，需定期做超音波檢查，而患者本身有嚴重脂肪肝和糖尿病，即便醫師警告再不忌口恐得肝癌，但患者本身卻無法放棄自己最愛的3樣食物，分別是夾心巧克力、豬肝香腸和花生夾心酥，引人擔憂。

醫師錢政弘近日在節目《健康2.0》上分享，一個60多歲的女患者來做超音波檢查，患者的身材有點豐腴，7年前曾罹患過乳癌第三期，當時接受手術與化療以後康復，後來醫師檢查發現病情好轉，只需要定期回診追蹤。後來患者又說「我3年前也得過大腸癌！」

錢政弘表示，女患者7年內罹患了2個癌症，而大腸癌被檢查出來的時候是第二期，開刀治療後，目前狀況還不錯，但醫師仍要求定期回診，因此他認為腫瘤科醫師恐認為女患者還有罹癌的風險，因為患者本身較豐腴，有嚴重的脂肪肝的問題，且根據病歷報告，她還有糖尿病，而罹患糖尿病也會增加大腸癌30%的風險。

錢政弘指出，罹癌除了與基因有關，生活習慣也是重要因素，因此他也提醒女患者要注意飲食。怎料，女患者卻說，她平常最愛吃的3樣食物，分別是夾心巧克力、豬肝香腸和花生夾心酥，即便腫瘤科醫師示警說，再吃下去恐罹患肝癌，但她仍難忌口，不過，患者本身也很樂觀地說，現在醫療發達，萬一哪天得了肝癌，應該也能治療。