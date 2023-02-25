陳柏元希望能成為專業的生命教育講師，透過親身經歷正向影響迷惘的年輕人。（陳柏元提供／洪榮志台南傳真）

陳柏元靠運動增強體能。（陳柏元提供／洪榮志台南傳真）

今年27歲的陳柏元，高三時因為一場車禍意外造成脊髓損傷癱瘓，成為重度肢體障礙者，從此改變人生。他透過強烈意志不斷復健，不僅重回校園進修，還因在校參加田徑集訓，在去年的全國身心障礙國民運動會中，一舉贏得肢障男子組鉛球、標槍、鐵餅等3項F52級銀牌。未來希望成為專業生命教育講師，透過親身經歷，正向影響迷惘的年輕人。

在台南七股長大的陳柏元，2014年發生車禍後，因頸椎高部位損傷，影響手指功能，讓他無法像正常人一樣，做自己想做的事情；連最簡單的拿筷子吃飯、開寶特瓶蓋喝水，都無法獨力完成。

「再痛、再苦我都得忍耐！」為了好好活下去，陳柏元強迫自己學習用叉子吃飯、開水瓶喝水，並透過持續復建，讓自己剩餘的功能不至於萎縮，同時靠運動增強體能。更重要的是，為了圓夢上大學，陳柏元到北門農工進修，接觸了田徑類課程，自高一起參加集訓。

對陳柏元來說，訓練的過程非常辛苦，因為身體障礙的限制，他遭遇比一般運動員更大挑戰。但他始終沒有放棄，忍痛苦練，在教練及師長的鼓勵與支持下，參加2022年全國身心障礙國民運動會，一舉贏得肢障男子組鉛球、標槍、鐵餅等3項F52級銀牌。未來希望繼續代表學校出賽，爭取更好成績，以利推甄上好大學。

陳柏元透露，受傷後因癱瘓沒辦法工作，增加家裡負擔，也因為損傷帶來身體疼痛，經常泌尿道感染，需要長期吃止痛藥。但他沒有拒絕前進，反而更加要求自己學習健康的飲食作息，以減少生病或感染機率。

最令人感動的是，陳柏元不僅沒有因為肢體障礙而喪志，反而努力蒐集自己的經歷、經營自己的生命故事，希望能以正向能量影響時下迷惘的年輕人，也期盼未來能就讀大學社工系，成為專業生命教育講師。