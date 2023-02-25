中國大陸常駐聯合國代表團網站25日消息，中國常駐聯合國代表團代表、臨時代辦戴兵美東時間24日在安理會烏克蘭問題公開會上表示，開啟外交談判是解決烏克蘭危機的唯一正確出路，中方始終並將繼續站在和平一邊，站在對話一邊。

戴兵表示，烏克蘭危機全面爆發至今已一年，局勢走向牽動人心。國際社會在為衝突擴大化、長期化的前景深感擔憂的同時，也需要冷靜思考如何才能讓戰火儘快停熄，如何才能在烏克蘭和歐洲實現長治久安。

他指出，中國24日發布了關於政治解決烏克蘭危機的立場文件。中方始終立足是非曲直，恪守客觀公正，願繼續為緩和局勢、化解危機發揮負責任、建設性的作用。在此強調以下幾點：

第一，處理和解決國際爭端，必須要遵循公認的國際法，包括《聯合國憲章》的宗旨和原則。各國主權、獨立和領土完整都應得到切實保障。遵守公認的國際法和國際關係基本準則事關國際體系穩定和國際公平正義，在任何地方、任何問題上都應平等統一適用，沒有例外。有的國家在烏克蘭問題上強調主權和領土完整，同時卻在公然干涉別國內政，破壞別國主權和領土完整。這是赤裸裸的雙重標準，國際社會看得很清楚。

第二，推動政治解決烏克蘭問題，應當謀求共同安全。安全不是某些國家獨享的專利。一國的安全不能以損害他國安全為代價，強化甚至擴張

軍事集團只會損害地區安全，更帶不來和平。俄羅斯、烏克蘭和歐洲各國都是搬不走的鄰居。實現歐洲長治久安，必須摒棄冷戰思維和陣營對抗，重視和解決各國合理安全關切，構建均衡、有效、可持續的地區安全架構。

第三，衝突沒有贏家，開啟外交談判是解決烏克蘭危機的唯一正確出路。國際社會要以最大的緊迫感勸和促談，努力為重啟談判創造條件，提供平臺。讓衝突當事方重新坐上談判桌雖然不易，卻是朝著政治解決邁出的第一步。

聯合國古特雷斯祕書長剛剛再次呼籲給和平一個機會。中方呼籲俄羅斯、烏克蘭不設前提地重開談判。烏克蘭不是大國角力的競技場，任何一方都不應以犧牲烏克蘭人民為代價從衝突中漁利。

第四，任何情況下，都要守好核安全紅線。核武器用不得，核戰爭打不得。面對烏克蘭危機可能引發衝突升級的風險，大國承擔著特殊重要責任，必須要保持溝通協調，全力防止出現核危機。國際社會應當共同反對武裝攻擊核電站等和平核設施，確保核安全公約等得到嚴格遵守，支持國際原子能機構為促進和平核設施的安全安保發揮建設性作用。

第五，人道危機在加劇，要積極妥善應對。國際人道法是衝突局勢下必須嚴格遵守的行為準則。相關方要避免襲擊平民和民用設施，保護婦女兒童等弱勢群體安全，保障人道准入，尊重戰俘的基本權利。國際社會要加大人道援助，幫助修復民用基礎設施，保障難民和流離失所者的基本生活，防止出現更大規模的人道危機。同時，人道行動應切實遵守中立、公正原則，防止政治化。

第六，各國都肩負著自己的民生發展重任，要努力管控危機的外溢影響。烏克蘭危機影響深遠，廣大發展中國家不是衝突當事方，不應該為此承受過大代價。有關方實施單邊制裁、極限施壓，不但解決不了問題，反而破壞全球產業鏈供應鏈穩定，加劇全球糧食、能源、金融危機。希望有關方面採取負責任的行動，停止濫施單邊制裁和「長臂管轄」。黑海糧食倡議和聯合國與俄羅斯簽署的關於糧食化肥出口的備忘錄，對保障全球糧食安全具有重要意義，應得到全面、均衡、有效執行。

戴兵強調稱，和平之路不會平坦，但無論形勢多麼複雜，都不能放棄爭取和平的努力。在烏克蘭問題上，中方始終並將繼續站在和平一邊，站在對話一邊。中方願同各方一道，推動烏克蘭危機的政治解決，爭取和平早日來臨。