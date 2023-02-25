北市公車司機與乘客大打出手 雙方互告全送辦

北市中山區捷運劍南路站公車停靠區，前天晚上發生打架案件，大直派出所接獲民眾報案後，立即派遣警力到場處置，發現原來是公車司機與乘客爆發口角，雙方進而大打出手。

警方到場時雙方已經歇手，警方調查，李姓公車司機與潘姓乘客，因公車停靠與上下車問題產生糾紛，李男表示，當時乘客都已上下車完畢、車門關閉，潘男卻拼命拍打車門，他讓潘男上車後，對方還一直責罵，兩人在發生口角爭執後徒手互毆。

警方隨後陪同兩人分別前往醫院包紮驗傷，兩人再至派出所互提公然侮辱與傷害告訴，警方訊後，將兩人全部依法送辦。