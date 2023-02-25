對日工作31年大陸駐日大使孔鉉佑離任，兩前首相告別。圖為日本前首相福田康夫致辭。（大陸駐日本大使館）

大陸官方微信公號「中國駐日本大使館」消息，從事對日工作31年的中國大陸駐日本大使孔鉉佑偕夫人王秀君，24日在東京新大谷飯店舉行離任招待會。日本前首相福田康夫、鳩山由紀夫等800餘人出席。孔鉉佑期待雙方抓住後疫情時代紅利，盡快彌補疫情下人員往來和交流對話赤字，掀起新一輪交流熱潮，推動中日關係沿著正確軌道改善發展。

日本前首相福田康夫、鳩山由紀夫，公明黨代表山口那津男、立憲民主黨代表泉健太、自民黨前幹事長二階俊博，眾議院副議長海江田萬里、參議院副議長長濱博行，外務省審議官山田重夫，經團聯會長十倉雅和、日中協會會長野田毅、日中友好會館會長代行宮本雄二、日中友好議員聯盟幹事長近藤昭一及事務局長小淵優子等政府高官、眾參兩院國會議員、地方政府和友好團體負責人、經濟界首腦、各大媒體高層等800餘人出席。

孔鉉佑致辭回顧多年從事外交工作和在日常駐的難忘經歷，表示以去年中日邦交正常化50周年為契機，在兩國領導人戰略引領下，雙方加強政治外交互動和各層級各領域對話溝通，兩國各界舉辦了上百場紀念活動，形成交流紀念熱潮和聲勢，為中日關係改善彙聚了正能量。今年是中日和平友好條約締結45周年，雙方正在就加強高層互動和機制性對話保持溝通，積極籌畫開展政府、政黨、議會、地方及青少年等交往，穩步恢復發展各領域交流合作。期待雙方抓住後疫情時代紅利，盡快彌補疫情下人員往來和交流對話赤字，掀起新一輪交流熱潮，推動中日關係沿著正確軌道改善發展。

孔鉉佑表示，中日雙方作為不能搬家的近鄰和有長期交往歷史的夥伴，只要切實遵守四個政治文件精神，始終從戰略高度和長遠角度把握兩國關係，不為一時一事所惑，堅持和平友好合作的正確方向，堅持守信義、講情義的鄰里之道，堅持建設性管控矛盾分歧，就一定能夠打造更加成熟穩定、健康強韌的中日關係，開闢新時代兩國關係的光明前景。

福田康夫在致辭中表示，孔鉉佑大使在任期間努力克服疫情嚴重困難，為推動兩國關係發展作出巨大努力。日中關係對兩國而言都極為重要，雙方彼此依存，不可或缺，應該盡快恢復對話溝通，加強交流合作，他願為此作出積極努力。