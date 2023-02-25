特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）收購推特後風波不斷，如今再傳出有一家新創公司向推特提起未支付款項的訴訟，這已是馬斯克接手後第六家向推特提起違約或未付款訴訟的公司。專家坦言，這種糾紛並不常見，推特看起來更像一間在短時間內會申請破產的公司。

CNBC報導，馬斯克在去年10月以440億美元完成收購推特，從那之後推特分別被舊金山總部的房東Columbia REIT、私人飛機運輸服務商Private Jet Services Group、活動策畫公司Blueprint Studios Trends、併購諮詢機構Innisfree M&A、訴訟諮詢公司Analysis Group及科技新創公司Writer, Inc.提起訴訟，主要原因都是推特違約，未能如期支付款項。

波士頓學院金融學教授Edith Hotchkiss坦言，在收購後出現此類糾紛並不常見，「推特看起來更像一間在短時間內會申請破產的公司。」美國證券交易委員會（SEC）前經濟學家Josh T. White認同此看法，「會產生這種狀況，可能源自於公司不正確且激進的資本結構。」

Josh T. White分析指出，即使推特採取積極的削減支出措施，透過大規模裁員及取消津貼等方式努力創造現金流，但是無法支付款項與違反合約絕對是公司陷入財務困境的危險訊號。

對此，推特產品、信任與安全副總裁Ella Irwin透過E-Mail回應，「我們不會對任何未有任何結果的訴訟與圍繞在推特周邊的各種傳聞，進行評論。」