南韓青龍影帝劉亞仁涉嫌非法濫用俗稱牛奶針的藥物異丙酚外，尿檢更是被驗出有大麻反應呈現陽性，而昨(24)日再遭韓媒爆出，他的毛髮檢查檢測出異丙酚、大麻以外的第三種毒品。

據韓媒《MBC》獨家報導，警方24日對外透露劉亞仁的毛髮檢測報告結果出爐，除了異丙酚、大麻外，南韓國立科學搜查研究院（NFS）更向警方指出中含有「第三種毒品成分」。對此，警方表示將擴大搜查範圍，更再次傳喚劉亞仁，並扣押其手機，進行數據分析，待結果出爐後，將以嫌疑人的身分對劉亞仁做進一步搜查。

對此消息，劉亞仁的經紀公司發出聲明：「我們就媒體報導的信息對警方多次詢問，但今早得到的回覆是無法告知我們。」接著指出：「在警方沒有提供我們任何消息的情況下，我們無法根據媒體報導便做出回應，還請諒解」並補充：「我們還沒有收到有關未來調查時間的任何信息，但我們會在時間表確定後儘快接受調查。」

據了解，劉亞仁5日從美國返韓後，便被收集尿液及多達160根的體毛進行檢測，而檢測結果陸續出爐後，異丙酚及大麻都呈現陽性反應，讓不少品牌開始下架相關廣告，甚至引發南韓網友抵制觀看劉亞仁的電影《勝負》，認為他：「有損南韓傳奇圍棋棋士李昌鎬的形象。」

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