明星外野手賈羅（Joey Gallo）在紐約洋基1年多表現糟糕透頂，去年被賣往西岸的洛杉磯道奇也未見好轉，想不到年底獲得明尼蘇達雙城1100萬美元合約。賈羅先前在德州遊騎兵是個猛將，但是在洋基水土不服，甚至被球迷噓到不敢上街，他告訴美媒《The Athletic》說：「我不知道自己還能否繼續下去，這是個辛苦的行業，我想每位棒球選手在某些時候都如此想過。」

賈羅說：「我試著努力承受，我以自己還在奮戰而自豪，我仍然為洋基撲球、追著球撞上牆壁，即使我知道我會被交易，我還是尊敬球迷、尊敬球團，上場努力作戰。」他提到明尼蘇達、德州的市場與紐約不同，他打球只是想要享受一番，努力贏球而已。

在洋基的期間，賈羅被球迷噓得很慘，同樣從遊騎兵轉到洋基的內野手奇納法勒法（Isiah Kiner-Falefa）說，他覺得賈羅已經出現心理障礙，無法好好享受比賽，甚至不想被叫上場，每晚擔驚受怕。

洋基球迷一向嚴苛，即使「法官」賈吉（Aaron Judge）打不好的時候也難逃噓聲，更何況賈羅是真的很糟（打擊率0.159、攻擊指數0.660）。即使賈羅離開洋基，紐約球迷仍在網路嘲笑他：「這是個生涯打擊率0.199的傢伙，拿到雙城的千萬合約就該偷笑了。」賈羅曾經兩度單季40轟，問題在於空有力量而沒有精進打擊技巧，連續3個球季不滿2成打擊率。