2024年總統大選，國民黨新北市長侯友宜雖被外界視為可能人選之一，卻遲遲未表態，外界認為是避免背負落跑罵名。國民黨台北市議員游淑慧認為，民進黨現在就打侯友宜落跑這題是「失策」，因去年市長選舉就不斷把這題當主軸，侯仍高票當選，如今再打同樣議題會有效嗎？

針對侯友宜落跑議題，游淑慧昨(24)日在政論節目《少康戰情室》中直呼民進黨這一次「失策」，太早打這一題，因從去年市長選舉，就不斷把這題當主軸，打了一年，侯友宜仍高票當選，如今打同樣議題會有效嗎？游淑慧也認為，這個議題打了這麼久，但新北市民身為最直接利害關係人也沒再管，更可能會認為難得出新北總統也不錯，所以今年若還要不斷打同樣議題是老招數，可能沒有用。

至於有民進黨議員稱侯友宜參選恐會像黨主席朱立倫當時一樣掀起腥風血雨，游淑慧質疑，若侯參選對國民黨這麼傷，民進黨應該拍拍手並鼓勵他參選，過去民進黨不是常扮演這種反串角色嗎？

游淑慧認為，侯友宜用「 侯侯做代誌」讓他的民調累積到現在，可能也想不到修改的必要。不過游淑慧也提到，因議會快要開始了，侯若不表態，整個總質詢還是會被問同樣問題，應直接表態，並開始談國家政策。