在台中某保全公司任職的吳姓女子，昨(24日)近中午駕車沿文心路、西屯路口準備迴轉時，轎車突然暴衝，吳女緊張下又誤踩油門，整輛車衝上分隔島後，又撞上對向車道兩輛正在停等紅燈的騎士，造成2名騎士腿部擦挫傷，警方事後酒測，吳女並無酒精反應，強調是因車輛暴衝後誤踩油門，目前警方仍在釐清肇事責任。

警方調查，吳姓女子昨天上午11時許駕駛保全轎車，沿文心路內側左轉車道，向左迴轉往北屯方向，當時還有任姓女子及張姓在路口停等區等待紅燈。但吳女自稱，她的車子不明原因爆衝，接著她又誤踩油門，導致車輛又大迴轉，衝上中央分隔島後，再撞向對向車道，撞上兩位正在等紅燈的騎士。

轎車暴衝後衝上安全島又撞及對向2輛停等紅燈機車騎士。(葉庭欣翻攝)

轎車暴衝後衝上安全島又撞及對向2輛停等紅燈機車騎士。(葉庭欣翻攝)

任女及張男根本閃避不及，眼睜睜地遭撞上，造成車輛毀損、腿部受傷。警方到場後，對吳女等3人實施酒測，三人均無酒精反應，但吳女一再辯稱，當時是轎車暴衝後她才誤踩油門才發生事故，詳細的肇事原因有待警方後續調查。