衛星網路可提供更完整的全球覆蓋功能，目前地面網路無法觸及的地區，都可透過智慧型手機實現5G衛星通訊的服務，加速5G網路地面和衛星的整合，形成無縫銜接的通訊網路，智慧型手機實現5G衛星通訊的服務，加速5G網路地面和衛星的整合。

聯發科無線通訊事業部總經理徐敬全表示，智慧手機等設備上的雙向衛星通訊技術具有劃時代的意義，在眾多不同的垂直領域中開闢出新的可能性。聯發科技的獨立MT6825晶片組符合3GPP NTN標準，能整合進旗艦手機中，提供無縫銜接的衛星連網體驗。

未來聯發科的衛星通訊產品組合將在3GPP 的5G R17標準之上，發展IoT-NTN和NR-NTN技術。IoT-NTN技術為低連網速率連網而設，是傳簡訊的理想選擇。NR-NTN技術容許更高連網速率，可支援視訊通話等應用程式。由於目前的衛星網路僅在IoT-NTN通訊進行大規模支援，聯發科賦能的首批支援雙向衛星通訊的智慧手機等裝置也將採用IoT-NTN技術。

此次聯發科也與Bullitt合作，率先全球推出兩款採用3GPP NTN技術的商用智慧手機：摩托羅拉defy 2和CAT S75。這兩款智慧手機均採用聯發科MT6825 3GPP NTN晶片組，支援Bullitt Satellite Connect衛星通訊服務。Bullitt的衛星通訊服務將為全球使用者提供雙向衛星簡訊傳輸、所在位置資訊分享、緊急救援服務功能。

另外，聯發科也即將推出的NR-NTN晶片組將為終端裝置提供更高的連網速率，適用於導航和即時通訊、通話及視訊等應用。衛星網路將在未來幾年賦能NR-NTN應用，支援更多應用場景和新型態的業務發展開，讓智慧手機、物聯網設備和汽車獲得可靠的連線性優勢。