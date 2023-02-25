憑藉電影《日麗》入圍第95屆奧斯卡影帝的保羅麥斯卡（Paul Mescal），因演技屢獲肯定，近日嘗到了走紅滋味，卻也對此感到困擾，日前於倫敦演出舞台劇，未料演出結束受訪時，竟遭到女粉絲伸出鹹豬手，讓他哀嘆：「成名有3%都是這種事。」

據《綜藝報》（Variety）報導，麥斯卡近日前往倫敦阿爾梅達劇院演出舞台劇《慾望街車》，結束後在劇院前接受媒體拍攝，不料姿勢擺好後，遭到一名女粉絲騷擾，直接將手放在他的屁股上。他表示「當下認為是個意外，沒想太多就離開了」，但那隻手緊跟在後，讓他有點憤怒，轉身對那名粉絲說：「妳在做什麼？把妳的手從我的屁股拿開！」

事後麥斯卡表示，雖然當時沒有找其他人出來處理這件事，但他覺得這樣的行為不太好，「太噁心了，令人毛骨悚然！」而關於成名代價，他坦言：「有97%是真的很好……但有3%就會出現抓你屁股這類的事。」

保羅麥斯卡以舞台劇演員身分出道，並於2021年以電視劇《正常人》獲得英國學院最佳男主角，演技備受肯定的他，在《日麗》中飾演單親爸爸感動許多人，超齡表現更讓他入圍奧斯卡影帝，未來也有多部作品等著與觀眾見面。