台灣10大半導體股息、配息率出爐

台積電董事會日前決議，去年第4季配發2.75元現金股利，換算下來，全年將發放11元股利。知名半導體分析師陸行之表示，對台積電不願大幅增加股利感到憂心，畢竟台積電是全球一流的企業，但配息率在台灣墊底，真的很難看。

陸行之整理出台灣10家半導體股的配息、每股盈餘（EPS）和配息率。他指出，台積電在2019、2020年配發10元股利，2021、2022年股息11元，目前看起來真的如他之前預測，其配息率真屬半導體同業較低墊底的族群。

陸行之提到，有很多人說台積電要留著準備加碼資本支出，他要澄清一下，台積電第2季產能利用率大約只有70%，明年資本支出還不知道，但今年的預測已經考量去（2022）年363億美元及今（2023）年的320~360億美元的資本支出，以及23.9% Net cash to equity的比率。

結論就是台積電是全球台灣半導體產業，不管在核心技術、經營階層、人才、營收獲利成長、市占率、資產負債表、現金流都是數一沒有數二的公司，但配息率在台灣墊底真的很難看。