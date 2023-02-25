川湖為伺服器導軌及高級廚具滑軌廠，受到客戶庫存調整影響，川湖第4季合併營收19.88億元，季減7.53%，營業毛利11.73億元，單季合併毛利率59%，營業淨利10.01億元，營業淨利率50.37%，稅後盈餘6.65億元，單季每股盈餘6.97元，其中第4季匯兌損失3.83億元，影響每股盈餘約3.66元。

受惠於伺服器/資料中心/廚具導軌的需求穩定成長，川湖111年合併營收77.98億元，年成長22.97%，創下歷史新高，營業毛利為44.659億元，年成長33.12%，合併毛利率57.27%，年增4.37個百分點，營業利益為37.526億元，年成長37.98%，營業利益率48.12%，年增5.24個百分點，稅後盈餘40.56億元，年成長95.71%，每股盈餘為42.56元，其中來自受惠匯兌利益貢獻約每股盈餘9.26元。

川湖1月合併營收為3.98億元，年減34.68%，川湖表示，由於客戶目前在進行庫存調整，預計調整到上半年，下半年後將回歸疫情期間前的正常產業秩序，看好未來疫情後公司整體發展。