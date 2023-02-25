228連假今天（25日）開始，不少民眾計畫出國旅遊，一名網友分享，看到一堆朋友出國回來很羨慕，想說可以安排4天3夜出國玩，但不知道要去哪裡才好，引起網友討論，不少人力推「日本」和「泰國」，雖然絕對玩不完，但東西好吃又好逛，回來以後很放鬆大推。

一名網友近日在PTT上發文詢問，最近許多朋友剛從日本、韓國旅遊回來，他看了很心動，但是由於他的假不多，而且怕連續請太多天假會被老闆說話，因此想說可以搭配周休2日，再多請2天假期，湊個4天3夜出國旅遊，不知道大家有沒有推薦去哪？

貼文引起網友討論，不少人表示4天3夜真的太短了，「才4天太短了，大概只剩下香港、澳門、新加坡或澎湖可以選了」、「新加坡4天就夠玩了，不用跟團」、「香港可以排個3天2夜，然後回來還有1天休息耍廢」。

不過，綜合網友的回應，最多人推薦去「日本」或「泰國」旅遊，雖然短短4天肯定是玩不完，但是很值得。「4天可能只有東京」、「泰國不錯，而且光一個曼谷可以玩滿久的」、「沖繩跟清邁都很適合」、「泰國，逛逛買買按摩就有放鬆感了」、「石垣島吹海風」、「問就是日本」。