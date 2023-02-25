香港名媛蔡天鳳昨(24日)傳出慘遭殺害碎屍，警方在她前夫家中冰箱發現部份遺體，甚至已經遭到烹煮，頭顱、軀幹及手部則不知去向，手法兇殘登上微博熱搜討論，許多網友都吃驚回應：「這種事只有電影裡才有吧」、「原來香港電影裡演的都是真的」。而過去香港確實有不少以此類凶殺案做為背景或參考的電影，其中以《人肉叉燒包》最經典，近年則有《正義迴廊》、《毒舌大狀》兩部討論度最高。

1985年間澳門三角花園附近的八仙飯店老闆一家九口和一位員工被殺，不久有人在海邊發現遺體，原本以為是偷渡客遇到鯊魚，但因軀體的切口整齊，還被人抹滅指紋，不久又在垃圾場發現大量人骨，隔年才確定身分是失蹤的八仙飯店老闆一家九人和一名員工，警方後來循線逮捕黃姓兇嫌，但他後來在監獄內輕生身亡，是否有共犯成為永遠的謎團，而全案後來翻拍為《八仙飯店人肉叉燒包》，請黃秋生演出男主角，更因此獲得第13屆香港電影金像獎最佳男主角。

名媛蔡天鳳遭碎屍案登上微博熱搜。（圖／翻攝自微博）

1993年上映的《人肉叉燒包》轟動一時。（圖／中時資料照片）

2013年香港發生大角咀肢解父母案，周姓兇嫌疑因從小被雙親逼迫念書，因此對父母不滿，青春期時又因情緒問題導致學業成績差、和同儕無法相處，父母後來安排周男到澳洲留學，未料導致他被霸凌的更嚴重，種種壓力下他在家中殺害父母並分屍後，還故佈疑陣在臉書上開啟一個名為「失蹤的爸爸媽媽」，稱要找尋爸媽，不久後警方在在大角咀角祥街發現兩具碎屍，證實是周男父母後，又在家中冰箱發現兩人頭顱，而這故事去年翻拍成《正義迴廊》，葉蘊儀也有擔任特別演出。

而另一起是1999年發生的彭楚盈身首異處案，當年警方在前政務司司長陳方安生的兄長方曼生家附近發現彭楚盈的白骨，經調查已經死亡4年，方曼生原本自稱只是案發現場的屋主，後來坦承出軌與彭楚盈交往多年，本案原本朝謀殺案方向偵辦，1小時後突然降級為「屍體發現案」，2005年彭楚盈的家人找上翁靜晶律師，翁靜晶透露在家中遇到彭楚盈的靈魂上門爆料，對方提醒她被告方會換掉證人，結果隔天果然如預言所說，對方換掉證人，然而該案的許多證物，包括一個用過的保險套最後不翼而飛，法院後來裁定彭楚盈死於意外，至今仍是香港著名的冤案，而案情中的元素名模、謀殺案、政商關要等背景，讓《毒舌大狀》今年初上映時，被網友直指和彭楚盈身首異處案頗為相似。

另外，由郭富城、春夏主演的的《踏血尋梅》，也是改編多年年一起援交少女分屍案，2008年一名王姓援交少女遇到24歲丁姓歹徒，最後不幸遭殺害，得年僅16歲。如今又發生蔡天鳳碎屍案，微博網友都不敢置信說：「這不比電影嚇人呀？」、「484電影看多了？」、「希望能早日抓到兇手，簡直太可怕了，手段這怎麼這麼殘忍？」、「想到早年的hello Kitty案」。