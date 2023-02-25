統聯客運25日宣布，3月6日起陸續調整縮小29條路線票價優惠，票價將提高5元至20元不等，漲幅約1％至8％。統聯將分2階段調整票價，3月6日調整10條路線，4月7日再調整19條路線票價。

統聯客運表示，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，在票價上一直實施不同優惠措施，並未收到票價核定上限。但近年來各類物價、油價及基本工資等持續上漲，加上疫情對客運產業嚴重衝擊，公司無法比照過往自行吸收增加成本，迫不得已只能調整票價優惠的幅度，以求公司永續經營、照顧所屬員工及持續提供優質安全客運服務。

統聯將於3月6日起調整國道10條路線票價優惠，4月7日起調整國道19條路線票價優惠，幅度均在5至20元內。調整後的票價仍在主管機關2018年核定票價範圍內。

近幾年受疫情影響，導致不少駕駛員流失，統聯也指出，現民眾生活逐漸恢復正常，對客運班次需求日增，各客運公司普遍存在駕駛缺員狀況。統聯此次調整，主要也是為提高現有駕駛員薪資待遇，另推出駕駛員介紹獎金、久任獎金等，積極招募駕駛員以增加班次，滿足旅客需求。

為鼓勵民眾搭乘、降低常客負擔，統聯持續推出多張套票優惠方案，且於票價調整初期也增加購買套票加送100元折價券促銷方案，讓民眾仍可享有較優惠之票價。統聯表示，3月5日前購買優惠套票，購買優惠套票仍是原價格，使用無效期限制，之後套票價格也將跟著調整。