台北區漢口路凌晨近1點發生行人穿越道路被計程車撞飛交通事故。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台北區漢口路凌晨近1點發生行人穿越道路被計程車撞飛交通事故。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中再傳行人被撞失去生命徵象車禍，北區漢口路一家薑母鴨老店今（25日）凌晨近1點發生行人穿越道路被計程車撞飛交通事故，被撞的34歲王姓男子當場無生命徵象，經送醫急救救回呼吸心跳，唯仍深度昏迷還未脫離險境。

行人穿越馬路遭小黃撞飛 倒臥薑母鴨店前搶救中

台中市警察局第二分局今0時56分接獲民眾報案，稱本市北區漢口路三段39號前有發生交通事故，經警方迅速到場，被撞的行人王男已失去生命徵象，緊急送中國醫藥大學急診室搶救。

經方了解，63歲王姓計程車司機駕車沿漢口路三段由東往西、往華美街方向直行，而王男從漢口路三段由北往南穿越漢口路未依規定行走行人穿越道，在薑母鴨店前發生碰撞，王男頭部等多處嚴重受傷、送中國醫藥大學急診室就醫，而計程車引擎蓋也被撞到變形，顯見撞擊瞬間力道之大。

計程車司機表示，當時開在內線車道，行人是斜行過馬路，看到時踩剎車已經來不及了；而警方已調閱路口監視器影像以釐清發生經過，詳細事故原因將由交通警察大隊事故處理組分析研判。

第二分局分局長楊川提醒，行人穿越道路時，在設有行人穿越道、人行天橋或人行地下道者，必須經由該設施穿越，不得在其100公尺範圍內穿越道路；而車輛駕駛人行車上路，駕駛人應注意車前狀況、道路狀況等，並隨時採取必要之安全措施，開車時不得任意分心而疏於注意車前狀態，建立正確用路觀念，才能減少交通事故發生、確保你我用路安全。