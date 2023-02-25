日前引述美國廣播節目主持人嘉蘭尼克森爆料，稱美國總統拜登曾透露有「毀滅台灣計畫」的前立委蔡正元，昨（24）日再度表示美台關係堅若磐石的意思是，當美國要動手時，台灣要把嘴巴閉緊，緊到堅若磐石的程度。

蔡正元日前引述嘉蘭尼克森的爆料，指出白宮內線消息透露，當拜登被問到有什麼是比「新保守烏克蘭方案」還要更具災難的事情時，當場回應「等到你看到我們的『毀滅台灣』的計劃時就知道了」，引起各界討論。

對此，外交部則指出該消息來源未經查證，以近年美國高層展現對台海和平穩定的支持來看，此事絕非事實，是有心人士刻意放大疑美論與反美論，傳播不實資訊見縫插針，企圖破壞台灣民眾對美國的信心，破壞台美關係。

蔡正元則說，美國與德國的關係同樣堅若磐石，但卻不妨礙美國炸毀北溪管線，而與台灣關係堅若磐石的美國，更提出要炸毀台積電，「所以堅若磐石的意思是，美國要動手的時候，德國和台灣要閉緊嘴巴，緊到堅若磐石」。