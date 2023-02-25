蔡依林年初剛結束 《UGLY BEAUTY 世界巡迴演唱會》巡演，趁著空檔稍作歇息後，近日受邀前往米蘭參加時裝週，不僅曬出一系列時尚照，還分享在高級餐廳享用的美食，其中一張素顏照更是讓粉絲驚 呼連連，引發熱烈討論。

蔡依林近來飛抵米蘭參加時裝周，搶眼造型成為全場焦點，邊工作邊觀光的她，不忘分享在當地的生活點滴，先是曬出代言品牌為她準備的名片，難掩興奮直呼：「發名片是小時候，繼偷學海關蓋章和老師改考卷之後的夢想⋯夢想成真」，此外，趁著空擋在當地血拚時，雖然頂著素顏上街被眼尖粉絲認出，依舊熱情跟所有人揮手致意，親民作風毫無天后架子。

蔡依林也不忘分享在當地享用的各種美食照，讓粉絲們看得垂涎三尺，昨(24日)到高級餐廳用餐的她，眼見各式佳餚當前，忍不住大讚：「簡直在看秀的米其林饗宴」，除了分享美食照，她也曬出與友人聊天不經意被拍的照片，只見她頂著一頭長捲髮，面露笑容的表情看得出相談甚歡，大方素顏入鏡的她，膚況保持得相當好，看不出有任何瑕疵，眼見42歲的她維持凍齡美顏，讓眾多網友稱羨不已。

蔡依林素顏入鏡，凍齡美顏讓網友稱羨不已。（圖／jolin_cai IG）

日前網友以「王心凌為何贏不了蔡依林」題發文，引起熱烈討論，有網友指出蔡依林勇於嘗試多種風格，王心凌一直以來走的都是甜美風格，近期則是以回憶殺方式再度翻紅，相較下略顯遜色，但也有網友認為根本不需要比較，畢竟各有各的風格，互相良性競爭才會成長。