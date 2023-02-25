清明掃墓將至，新竹市政府指出，今年交通管制提前至3月4日開始，接駁車則提早於3月11日服務，並增設三姓橋車站接駁點，鼓勵民眾踴躍使用，另大坪頂永生園停車場也將開放212個停車位，較去年增加104個停車位。

市府民政處表示，為因應客家族群農曆年後開始掃墓的習俗，殯葬管理所自今年1月初即開始進行使用中的6座公墓割草作業，目前使用中6座公墓已完成第5、8、11、12、13公墓等5座公墓，尚有第4座公墓正在除草中，預計3月16日前就能全部完成。

由於每年清明節期間，大坪頂永生園皆會湧入數以萬計的人潮與車潮，為疏導交通，市警局於3月4、5、11、12、18、19、25、26、31日及4月1、2、3、4、5日等，共13天上午7點至下午3點止實施「上山、下山分流管制」交通疏導措施。

汽車規畫去程自元培街經香村路300巷至大坪頂，回程則由大坪頂經中華路五段331巷下山至中華路5段與美山路口，下山車輛一律右轉北上離去，呼籲民眾依指示牌及現場警察之指揮引導，保持交通動線暢通。

此外，市府也提供免費掃墓接駁專車，直達專車及定點接駁車將於3月11、12、18、19、25、26日及4月1、2、3、4、5日等，共11日，每日上午7點至下午2點，每15分鐘皆有1車次，直達專車從台鐵三姓橋站發出，中途不停靠。

定點接駁車從三姓橋路沿線共4個站點，上山首班車7時，末班車13時自三姓橋路及元培街148巷交叉路口發車；下山首班車7時30分，末班車14時自大坪頂永生園發車，請民眾依路線搭乘，如有攜帶寵物，請將寵物裝入寵物箱方可上車，避免影響其他乘客權益。

另於交通管制時間，三姓橋路兩側開放臨時停車，民眾可將車輛停放後搭乘定點接駁車，避免交通阻塞，市府也呼籲民眾提早掃墓，以避開人潮。