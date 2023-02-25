觀光局今年已編列年度國際行銷推廣預算，透過參加國際旅展、大型活動、異業結盟、辦理講座及推廣會、廣告宣傳、KOL邀訪及數位行銷等各項具體措施，以及獎勵旅遊、教育旅行、包機及郵輪等特定客群獎助，以期達成來台旅客人次目標。

惟因應鄰近各國強力加碼搶客，為維持來台入境旅遊市場競爭力，交通部爭取特別預算辦理「加速擴大吸引國際觀光客方案」提供誘因，以促進國際旅客自由行來台、加速團客來台及穩定旅宿服務量能等3大措施，加速觀光產業復甦。

觀光局擬讓來台自由行旅客有機會獲得5000元消費金，研擬以電子票證儲值方式發放，既可便利來台旅途中相關消費，並可將消費留在國內，活絡產業商機。預計將配合行銷活動辦理，如攜手國籍航空透過促銷方案或抽獎等形式，提供符合資格者憑證。

為鼓勵國內接待、國外組團旅行社共同合作招攬境外團體旅客來台，觀光局規畫提供來台旅行團達一定人數以上，每團可獎助1～2萬元。為解決旅宿業缺工問題、穩定接待國際旅客服務量能，研議給予旅宿業者增雇房務、清潔服務人員獎助金每位每月5000元、最長1年。

觀光局表示，針對「加速擴大吸引國際觀光客方案」執行細節，已邀集相關行銷通路討論，並著手進行準備工作，待相關立法院預算案審議通過等行政程序完備後，再公告活動參加辦法。