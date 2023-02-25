阿伯毋湯啦！接LINE群投資詐騙急匯100萬退休金 警銀攔阻保老本

北市大安區一名7旬廖姓老翁日前透過Line好友群得知股票投資獲利訊息，隨即前往銀行臨櫃欲匯款100萬元，所幸銀行行員察覺有異，立即通報警方，成功保住老翁退休積蓄。據了解，相關投資詐騙大安分局和平東路派出所於2日內即獲報4件、攔阻金額高達440萬元，金額不容小覷。

據了解，廖姓老翁日前在Line好友群看到股票投資訊息，隨即加入對方Line好友，詐騙集團每日傳送相關股票投資獲利豐厚等訊息，誘騙老翁點選假連結下載APP操作股票投資，使其誤以為真。

本月22日下午2時許，老翁至富邦銀行臨櫃欲匯款100萬元至對方提供的帳戶，行員發現有異立即通報，大安分局和平東路派出所副所長洪啟瑞率警員楊享蒴、潘育志前往現場，所幸即時攔阻老翁受騙，保住他的退休積蓄。

警方表示，假投資詐騙盛行，詐騙集團看準網路資訊發達及投資標的轉型等趨勢，多以網路架設假網站、假軟體，輔以社群軟體FACEBOOK、IG、通訊軟體LINE等管道，大量建置詐騙投資廣告，誘騙民眾誤認此為合法管道進而大額匯款，更甚發生民眾深信詐騙集團說詞，單日內前往不同金融機構嘗試匯款等情形。

所幸警方致力於此類投資型詐騙防詐宣導，平日亦積極與轄區各金融機構保持聯絡，建立快速通報管道，始得以攔阻民眾一再受騙，相關投資詐騙和平東路派出所於2日內即獲報4件、攔阻金額高達440萬元。