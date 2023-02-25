教士明星三壘手馬恰多（Manny Machado）計畫在中途跳脫自己3億美元合約，開出驚人的10年4億美元價碼，他最近在播客節目Ben & Woods show講到自己想要重簽肥約的原因，那就是大環境通膨，鈔票變薄，現在的3億美元比不得5年前的3億美元，他舉例「蛋價現在都多少了？」

美媒《Bleacher Report》根據美國通膨計算器指出，馬恰多在2019年開季簽下10年3億美元肥約的時候，1打A級大蛋價格為1.4美元（當時匯率換算為新台幣37.8元），現在翻了一倍，上漲到2.86美元（現在匯率換算為新台幣87.8元）。既然蛋價漲了這麼多，薪水怎能不漲呢？

馬恰多說：「終歸是在商言商，市場在這5年已經變了，1年就會變了。咱們不講棒球，看看現實世界，蛋價現在都多少了？這是生活，很多事都會改變，市場也在改變，不是嗎？」

2019年，馬恰多與費城人哈波（Bryce Harper）成為大聯盟第一批在自由市場誕生的「3億男」，哈波的合約是13年3.3億美元。馬恰多特別留了後手，在合約裡添加「滿5年可逃脫」的條款，今年就是他在教士的最後一季。儘管薪水不可能比照蛋價也翻一倍，明星球員的身價確實是往上漲的，賈吉（Aaron Judge）剛拿到洋基9年3.6億美元，大谷翔平明年更是上看5000萬美元年薪，因此今年30歲的馬恰多也想趁機再搏一搏。