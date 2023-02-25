機車遭蛇入侵，民眾小心翼翼牽車到機車行拆解車體找蛇。（台南市農業局提供／程炳璋台南傳真）

3月6日為24節氣中的「驚蟄」，台南市農業局森林及自然保育科提醒，驚蟄過後要小心蛇類出沒，台南市安平區去年就有一名民眾，把機車停在樹下，結果被蛇鑽入車體，路人見狀提醒，車主嚇到不敢騎車，最後拆解車體，捕蛇專家才在一堆電線中，抓到1條無毒的草花蛇。

該名車主把機車停在億載金城附近樹下，離開辦事，一旁路人發現小蛇從車底鑽入，好心守在車旁，等車主回來後提醒。40多歲的男騎士聽聞後，擔心到不敢騎回家，為求安全，打電話求助農業局森保科派員捕蛇。

小蛇鑽入車體後難以發現，只好移車到附近機車行，請師傅拆解車體。經過一番折騰，拆出置物箱底部後，果真看見1條小型草花蛇窩在一綑電線間，捕蛇專家隨即把蛇抓進塑膠桶內，車主放下心中大石，事後專程打電話向農業局及專家致謝。

台南市農業局表示，草花蛇為一般無毒蛇類；市區較常見的毒蛇為眼鏡蛇，以老鼠為食。台南抓蛇業務由農業局委外派工，每年「驚蟄」過後，會陸續獲報蛇類出沒。森保科提醒，清明節前後也是捕蛇工作的開端，民眾若發現蛇類不用擔心，可直接撥打捕蜂捉蛇專線0965565980，會有專人處理。