交通部高速公路局表示，國道今有7易壅塞路段，上午時段會較塞。（高公局提供／陳祐誠傳真）

228連續假期首日，國道1號南向285.1公里清晨發生2輛聯結車及1小客車追撞，聯結車1翻覆、1衝出邊坡，造成主線管制封閉，其餘路段大致正常。交通部高速公路局表示，國道今有7易壅塞路段，上午時段會較塞；公路總局則預估會有旅遊車潮出現，各景區周邊省道可能車多。

今日國道疏導措施包括上午6至12時西部國道南向高乘載管制、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

國道易壅塞路段有國1楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、圓山至大華系統、國3土城至關西、快官至霧峰、國5南港系統至頭城、國10鼎金系統至燕巢系統等，預估上午較塞，下午4時前各路段將陸續舒緩。

公路總局預估，今省道主要幹道及部分景點路段將陸續湧現返鄉及出遊車潮，例如北部地區台2線萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台9甲線新店~烏來路段、台61線鳳鼻~香山路段。

中部地區台61線竹南及中彰大橋路段、台3線大湖路段、台14甲線霧社~清境農場路段、台21線日月潭路段。

南部地區台1線水底寮路段、台9線麻里巴橋路段，及東部地區台9線蘇花路廊及礁溪路段。

另部分銜接國道路段，如台64線國3中和交流道、台65國3土城交流道、台74線台中環線接國3、台18線國3中埔交流道、台86線仁德系統、歸仁交流道路段，預估也會出現車多情形。