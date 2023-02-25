以往家中都會設置神明桌祭拜祖先，不過現在年輕人越來越少有祭祖的習慣，而要將祖先請走，在習俗上有一定的流程，一定要請專業的老師協助處理，否則漏了某個環節，可能厄運纏身。

命理專家廖美然老師在《新聞挖挖哇》節目中透露，曾遇過一個案例，年輕人覺得在家拜祖先很麻煩，於是將祖先請去佛寺，不過沒有先徵得祖先同意。就在送走祖先後，家中4個男生竟陸續離世；當初也同意送走祖先的2女也出了嚴重車禍，1人斷腿裝義肢，另1人則是斷指。

廖美然老師呼籲，我們不能以人的的想法來看這件事，要先知道祖先有沒有同樣想法，「因為眼睛看不到，都不知道害怕，他們的魂魄都是在的。」

如果家裡真的沒辦法繼續拜祖先該如何請走呢？命理老師周映君指出，每個人信仰不同，小孩子也可能信基督教或其他宗教，未來不再拜祖先或是長輩年紀大沒辦法再拜時，可以把困難跟祖先講，並告知未來要安置祖先的地點，接著擲筊，3筊同意就可以，再請老師來處理。

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