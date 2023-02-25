聯合國近日召開緊急特別會議，商討俄羅斯和烏克蘭的緊張局勢，會議中各國代表為俄軍砲火下的犧牲者默哀一分鐘，卻遭到俄羅斯代表粗暴打斷。

紀念俄羅斯入侵一周年，烏克蘭代表、外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）昨（24）日在聯大會議上，邀請各國代表為受難者進行1分鐘默哀。就在眾人紛紛起身時，俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）卻開始不斷拍打麥克風，堅稱默哀是「為了紀念2014年以來，在烏克蘭死去的所有人」，意圖扭轉俄羅斯的侵略形象，舉止粗暴，令在場人士一陣錯愕。

俄羅斯和烏克蘭之間的衝突，可以回溯到2014年，俄羅斯併吞烏克蘭的克里米亞半島（Crimea），鼓吹東部頓巴斯（Donbas）地區親俄分離主義勢力發起內戰，數年下來造成超過1萬4000人死亡，其中包括3000多位平民。而後，俄羅斯與烏東親俄勢力便不斷發動宣傳戰，指稱烏克蘭政府企圖對烏東俄語裔進行「種族滅絕」，但這些指控從未獲得證實。

The UN General Assembly adopted a resolution that demands #Russia leave #Ukraine.



In favour: 141



Against: 7



Abstentions: 32 pic.twitter.com/WnEoRp94kx — UN News (@UN_News_Centre) February 23, 2023

在國際場合上，俄羅斯不斷重施故技，營造師出有名的形象，反控西方國家才是侵略者，但其實各國早就看在眼裡。這次聯合國緊急會議上，193個會員國投出141贊成票，壓倒性的票數要求俄羅斯「立刻撤兵」。其中，除了歐美等國家長期支持烏克蘭外，許多中東、亞洲、非洲和中美洲國家也表態力挺，可見俄羅斯若不盡快終止戰爭，只會繼續遭到國際孤立。