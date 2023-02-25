28歲香港名媛蔡天鳳(Abby Choi)昨(24)日驚傳遭殺害，她在時尚界頗具盛名，還和郭富城老婆方媛是閨蜜，IG也出現不少大咖合照。據港媒報導，目前警方將兇嫌指向前夫一家人，並逮捕前公婆、前夫哥哥等3人，而前夫仍在逃中，據消息指出，整起分屍案由曾任警隊的前公公一手策畫，殺人動機則是她名下價值破億的驚人資產。

蔡天鳳為香港時尚名媛，過去頻繁參加巴黎時裝周，近日更是登上當地網路時尚雜誌，被譽為「以無可挑剔的時尚感和對時尚的無限熱情風靡全球」的時尚新星，從蔡天鳳的IG可見她打扮高貴，生活奢華，多次曬出典雅的時尚單品。據悉，她名下有多棟房產，更是4間公司董事，預估坐擁過億身家，沒想到卻為她種下殺機。

據《香港01》報導，蔡天鳳有兩段婚姻，與前夫離婚後和譚仔米線「太子爺」攜手共度，不過離婚後仍相當照顧前夫一家，不只讓他們住在自己購入的豪宅，並登記在前夫父親名下，更聘請前夫兄長擔任她的司機，不過蔡天鳳去年底有意賣掉前夫一家居住的豪宅時，一度與前公公發生爭執，據悉，因為她和現任老公還未登記，若不幸身亡，名下資產則將由與前夫的一對兒女全權繼承，讓曾任警察的前公公在高額財產誘惑下，萌生殺機，便和2個兒子謀畫殺人分屍計畫。

據悉，蔡天鳳本月21日赴新界大埔一所學校接她與前夫生的女兒，豈料就此下落不明，家人報案後，由西九龍重案組接手此案追查研判蔡女恐已遇害，並於昨(24)日在大埔龍尾村發現蔡女殘缺不全的屍首。