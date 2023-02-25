今年明星賽只打20秒就因手傷退場的「字母哥」阿提托康波，25日重新回到公鹿先發陣容，卻只打6分28秒就因膝傷離隊，這卻無法阻止公鹿繼續連勝決心，靠著哈勒戴貢獻24分、7助攻與5籃板，波提斯也拿18分、11籃板，公鹿128比99輕取熱火豪奪13連勝，僅差東區龍頭塞爾提克0.5場勝差。

儘管阿提托康波今天宣告傷癒復出先發上陣，卻在打到首節尾聲跟對方膝蓋相撞，讓他痛到跟教練要求暫停，且直接走進休息室宣布不打了，卻沒影響公鹿延續連勝決心，哈勒戴、波提斯、米德頓等人攜手幫助公鹿一度領先到20分之多。

上半場結束，公鹿仍以73比56大幅領先，來到下半場，熱火不但沒有辦法縮小差距，反而在末節遭到哈勒戴無情三分火力襲擊，搭配布魯克羅培茲、波提斯的內線強攻，打到最後4分29秒，公鹿取得124比89絕對領先，熱火只能投降。

公鹿除了哈勒戴與波提斯，布魯克羅培茲也拿17分、7籃板，葛雷生艾倫16分，米德頓12分，阿提托康波離場前拿4分、4助攻與4籃板；苦吞3連敗的熱火，以吉米巴特勒23分最高，阿德巴約18分，洛夫首次穿上熱火球衣表現失常，全場投4中0，得分掛零，只拿8籃板、4助攻。