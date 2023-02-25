低薪加上通貨膨脹，不少人存錢不易。一名33歲的女網友透露，她在南部工作每月可領4萬元，租屋費用僅6千，但每個月卻都把薪水花到一毛不剩，讓她突然很焦慮自己是否太會花錢了，怎料姊姊知道以後卻勸說，反正以後可以繼承家產，沒必要存錢，讓她覺得好像哪裡怪怪的，引起網友熱烈討論。

一名女網友在Dcard上分享，她今年33歲在南部工作，月薪4萬，每月房租6千，沒買任何保險，也不需要給孝親費，但她仍舊「月光」，因此目前總資產不到15萬元，讓她有點焦慮，也不知道是自己太會花錢，還是現在的物價本來就很難存錢？

女網友表示，姊姊說家裡面有房子，因此不需要煩惱買房的事情，以後每個月也有退休金可以領，因此不存在缺錢的風險，所以沒必要為了存錢節省開支，聽起來好像很有道理，但她又覺得哪裡怪怪的。

貼文引起網友討論，不少過來人直呼，除非家裡遺產高達千萬，否則還是要存錢，要不然臨時要用錢怎麼辦？「南部4萬存不到錢真的是妳的問題了」、「房租6千，生活雜費用到1.7萬好了，那妳剩下的萬把塊去哪了，我覺得需要追蹤一下」、「我實習領最低薪水，在台北租房子1年，還能存10萬」、「33歲還當月光族真的不太好吧，好好規劃一下未來吧！以免臨時要用錢拿不出來」。