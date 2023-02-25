一名某公司OL小美下班搭簡姓主管的車回家，但是男方卻在途中，數度伸出鹹豬手抓奶，女員工多次雙手抱胸拒絕，並喝斥他下車離開，但男方卻稱要女方給他「吃一下豆腐」當獎勵，小美不甘心受辱提告，法院日前依強制猥褻罪，判刑6月，得易科罰金18萬元，可上訴。

根據判決書，小美控訴，她與簡姓主管曾是男女朋友，但是4年前就已分手。案發當天，她搭乘簡男的車回家，但是行進過程中，他的右手突然過來抓左胸，中間停紅綠燈時他就右手繞過背抓我的右胸，左手抓我的左胸，兩隻手都抓上來。

小美氣憤表示，過程中他有反抗還將雙手防在胸前並推開被告的手，也叫他「走開」。但他還是繼續笑笑的，像在嬉鬧一樣。至少抓胸部有2次以上。快到家時，她質問簡男為什麼要這樣子做，他跟說他不知道，但要下車時，他說他要準備休育嬰假了，可不可以讓他吃一下豆腐，當作他的獎勵。

事後小美向主管泣訴，簡男也找她和解，還因為心情低落，為此去看心理醫生。最後決定提告。

簡男則供稱，當時開車途中不知聊到什麼話題，就像以前兩人還是男女朋友的嬉鬧，他左手握住方向盤，手指去戳她的腰騷她癢，她有扭捏，我就用手掌去摸小美胸部，當時車快到紅綠燈時有連續鬧她，是連續性的動作，先手用戳她腰，她扭捏，之後我又往她胸部方向摸去有3、4次，但是因為她的手後來有抱胸，所以不確定摸到幾下，之後她開口說不要，當下立刻就停手。

法官審理後認為，審酌簡男為小美之公司主管，且為前男女朋友，2人關係原屬良好，然男方竟因一己私慾，未能尊重女方性自主權，在開車搭載女方返家途中，無視女方抗拒，徒手對女方強制猥褻。但考量犯案期間短，也未以更高強度之暴力犯行，因此判刑6個月，得易科罰金18萬。