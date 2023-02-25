動保人士救回誤觸山豬吊陷阱的傷狗，令愛狗人士痛心。（縣議員張美慧提供／王志偉花蓮傳真）

犬隻誤中捕獸鋏或山豬吊陷阱，掙脫後截肢，才保住性命。（縣議員張美慧提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣秀林鄉水源村，停業多年的「東方夏威夷」樂園周邊，傳出多起犬隻誤中捕獸鋏或山豬吊陷阱，掙脫後腳全斷，或失血過多慘死，令動保人士痛心，縣府表示，動物保護法已明令不得使用獸鋏、山豬吊捕捉動物，也不得販售，可重罰並判刑，呼籲民眾不可使用，警方已通報加強巡邏取締。

縣議員張美慧、楊華美都是愛狗人士，他們接到民眾陳情，指出今年1月開始，東方夏威夷樂園園區附近，陸續傳出10起山豬吊陷阱傷狗事件，有的尋聲救回，成了跛腳犬，有的隔了多天才發現，卻已成殘肢無法復原。

動保人士齊淑英等人說，先前已將現場撿拾的山豬吊，陸續交給花蓮縣動植物防疫所，希望縣政府加強查緝，將非法者繩之以法。

張美慧、楊華美等一行人，與花蓮縣動植物防疫所動植物保護股長楊博文、吉安警分局副分局長盧廣勳、水源派出所員警等人，昨天實地訪查，循蔓藤、樹林小徑，巡查曾被發現山豬吊的區域，試圖找尋蛛絲馬跡，希望能逮獲施暴者。

張美慧也說，東方夏威夷樂園區域，鄰近社區周邊、步道旁，不僅可能誤傷犬貓，也對居民、老人、兒童造成威脅，而誤觸捕獸鋏或山豬吊陷阱的犬隻，往往因痛苦掙扎，導致肢體血肉模糊，即使獲救後也不得不截肢，令人不忍。

楊博文表示，動物保護法與野生動物保育法，都已禁用捕獸鋏，農委會2020年公告，禁用「含金屬材質之套索陷阱」，此即是俗稱的山豬吊，所以山豬吊跟捕獸鋏一樣都是明訂禁止使用的。

有關罰則，楊博文指出，凡製造、販賣陳列、輸出入捕獸鋏，違者處1萬5千元至7萬5千元罰緩，如果導致動物死亡、肢體嚴重殘缺等，將處兩年以下有期徒刑或拘役、併科20萬元至200萬元罰金。

張美慧、楊華美建議在縣內野生動物出沒的地點，懸掛罰鍰的警示紅布條，強化通報與取締機制，徹底杜絕捕獸鋏、山豬吊虐傷動物事件，才能落實花蓮友善動物城市。