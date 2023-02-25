新加坡將再採購8架F-35B隱形戰機

新加坡將再採購8架洛克希德馬丁（Lockheed Martin）F-35B戰機，使未來的新機隊達12架。

綜合外媒24日報導，新加坡國防部長黃永宏（Ng Eng Hen）推文說，經過全面評估後，新加坡國防部和空軍認為，F-35最符合目前和未來的國防需求。他說，新加坡空軍將再採購8架F-35B，而這些戰機2030年前將加入機隊。

此外，他說，這將支持60架老舊的F-16C/D戰鬥機隊退役，最後新加坡戰鬥機隊將由F-35和波音（Boeing）F-15SG組成。而新加坡空軍將成為第一個完全從陸上基地操作F-35B戰機的用戶——起碼最初是這樣。

不過，由於F-35A售價比F-35B低、技術沒那麼複雜，加上酬載量和作戰半徑都較大，因此新加坡除了這些戰機外，要是未來再採購，會不會改買F-35A，仍有待觀察。

2019年1月時，新加坡證實，會採購4架F-35，接著又證實，它們會是能垂直/短場起降的F-35B戰機。由於新加坡幅員狹小，F-35B能在短跑道上作業，很可能被視為具有關鍵優勢。到了2020年1月，美國國務院批准「對外軍售」（Foreign Military Sales，FMS）案，同意以估計約27.5億美元（約843億台幣）的價格，出售多達12架F-35B。