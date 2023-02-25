去年11月10日凌晨，孔祥志持槍到台南市學甲區到前民進黨中執委郭再欽先前經營的公司廠房連開58。（本報資料照片）

接著到同區中正路前台南市議員謝財旺競選總部鐵門掃射30槍。（本報資料照片）

台南88槍擊案引發社會震驚，偵辦將近4個月，相關涉案的共犯都被收押偵辦，南市警局長廖宗山上任1個月餘又有重大突破！槍手孔祥志、指揮犯案的「紅龜」洪政軍案發後潛逃出境，日前在大陸落網，警方表示，兩嫌目前已在中午12時許由大陸警方交給我方幹員，目前已上機押回台。

去年11月10日凌晨，孔祥志持槍到台南市學甲區到前民進黨中執委郭再欽先前經營的公司廠房連開58槍，接著到同區中正路前台南市議員謝財旺競選總部鐵門掃射30槍，案發後行蹤下落不明，警方鎖定人已逃到海外。

學甲槍擊案原因指向太陽光電利益糾紛有關，與洪政軍共同謀議的楊展華、載送孔祥志到台南市區騎乘作案機車的李奇漢、涉嫌提供作案機車的郭建彰、提供衝鋒槍的蔡金郎及載楊展華北上取槍的謝俊誠都被收押偵辦。

據了解，孔祥志、洪政軍逃亡到大陸後，行蹤已被警方鎖定、日前落網，兩經過協調，中午已由大陸方將兩嫌押至機場，將由我方幹員帶回，飛機於12時30分關艙，預計下午抵台。