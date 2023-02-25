JJ預計4月推出新專輯。（JFJ Productions提供）

JJ（右）驚喜邀請Loren Allred上台合唱。（JFJ Productions提供）

林俊傑（JJ）的「JJ20世界巡迴演唱會」，近日已於拉斯維加斯、康州、聖荷西、西雅圖、紐約舉辦共7場演出，創下近 10萬人次進場欣賞，短短不到一個月唱遍美國東、西兩岸，更是首位在西雅圖開唱、紐約巴克萊中心連開2場的華人歌手。隨著美國場次告一段落，JJ於23、24日一連2晚在加拿大多倫多演出，緊接著3月在香港共6場更是體力大考驗，儘管行程滿檔，JJ卻滿足表示：「在疫情過後能在世界各地與好久不見的樂迷們相聚真的很開心，大家真的好久不見。」

這趟北美巡迴相較於戶外的台北站多了T型延伸舞台設計，讓JJ能更近距離的和觀眾們互動，歌單也經過精心調整，加入多首經典歌，鋼琴段落更開放點歌，讓許久未見到他的海外樂迷們直呼超感動！ JJ說：「這次北美巡演，是很夢幻的一段旅程，有種又熟悉、又新鮮的感受，很開心能夠帶著自己的音樂到世界不同角落，給自己的期許就是一步一步透過華人的音樂和舞台來感動全世界。」

巡迴過程， JJ趁空檔見了不少老朋友，包括林書豪及歐陽娜娜等，其中歐陽娜娜甚至在康州的演唱會上，臨時被邀上台與 JJ 合唱〈可惜沒如果〉，突如其來的邀請也讓歐陽娜娜笑說：「我穿睡褲是合理的嗎？」一圓眾多粉絲敲碗2人合體的願望。此外，JJ在西雅圖的演唱會途中，無預警邀請全場近萬人為其中一位幕後工作人員唱生日快樂歌，後台還準備了蛋糕，同樣令團隊印象深刻。

特別的是，西雅圖站的場地（Climate Pledge Arena）同時是冰上曲棍球的場地，主辦單位貼心使用「JJ 20」的主視覺，做了「JJ 20曲棍球」當紀念品送給JJ，構思別出心裁，且西雅圖的好天氣也讓JJ心情大好，笑稱自己是「陽光之子」，還跟身邊同事開玩笑說：「難道不知道跟我出來只會遇到大太陽嗎？」

另一個讓JJ印象深刻的則是紐約站在NBA球隊布魯克林籃網（Brooklyn Nets）主場地巴克萊中心演出，除了受邀觀賞 NBA球賽，趁空檔讓自己充飽電外，在紐約站的舞台上，JJ也意外得知《大娛樂家》主題曲原唱Loren Allred在現場觀看，當場邀她上台合唱她的代表作〈Never Enough〉，JJ感動表示：「超級震撼！〈Never Enough〉是我認為近10年來最經典的英文歌之一，當我得知Loren會來看演唱會，第一時間就問同事是否能夠有機會請請她上台唱幾句，我們在這之前沒見過面，也沒有排練過，但音樂一響起，感覺默契還不錯。」

JJ接下來將飛返亞洲準備3月在香港一連6場演出，4、5月再飛往悉尼、墨爾本、巴黎、倫敦等城市接力開唱，除了巡演行程滿檔，JJ驚喜預告正同步籌備新專輯，預計4月推出20週年全新專輯。