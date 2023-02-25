2月24日，全國紀檢監察幹部隊伍教育整頓動員部署會議在北京召開，中共中央政治局常委、中央紀委書記李希出席會議。李希要求，開展教育整頓，是當前紀檢監察機關的一項重要政治任務。要清倉起底全面處置線索，刀刃向己主動說清問題，嚴肅認真堅決清理門戶。據稱，在全系統範圍內開展紀檢監察幹部隊伍教育整頓，尚屬首次。

李希指出，要以最鮮明的態度、最有力的措施、最果斷的行動堅決查處「兩面人」、堅決防治「燈下黑」，著力打造忠誠乾淨擔當、敢於善於鬥爭的紀檢監察鐵軍。

「要刀刃向內自剜腐肉，提高本領擔當作為。堅持嚴字當頭、一嚴到底，直面問題、動真碰硬；堅持實事求是、客觀公正，懲前毖後、治病救人；堅持以上率下、分層同步推進。要緊盯檢視整治這個要害，清倉起底全面處置線索，刀刃向己主動說清問題，嚴肅認真堅決清理門戶，動真碰硬重點推進整改，把嚴的要求傳導到每一名紀檢監察幹部。」

他表示，同時要把握鞏固提升這個關鍵，用制度形式把教育整頓中形成的好經驗好做法固化下來，進一步加強規範化、法治化、正規化建設，推動形成嚴管嚴治的常態長效機制。

李希強調，教育整頓在黨中央堅強領導下開展。要堅持全員參與、全面覆蓋，分層分類指導督導，防止運動式，避免「一刀切」，確保取得實實在在成效。