詐騙集團假冒檢察官打電話騙錢已經是老梗，但還是有人會相信。台南市南區林姓老婦接到歹徒假冒檢察官的電話，指她涉及洗錢案要求解除郵局定存再匯款配合辦案時，讓她非常擔心。但因想起曾在社區治安座談會聽到里長及警察說過，「如有不認識的來電又講到錢，很可能就是詐騙」，經主動聯繫里長及警方後，才幸運保住130萬元的養老金。

警六分局鹽埕所警員卓浩宇、呂家如昨天執行巡邏勤務時，突然接獲所內值班人員通報，指金華路一段有民眾報案說，疑似在家中被電話詐騙。2人到場後，發現報案人是72歲的林姓婦人，她接獲自稱「檢察官」的男子來電，指林的銀行帳戶遭人檢舉涉嫌洗錢案，要求老婦需繳交罰款抵銷罪刑，讓她十分擔心害怕。

林婦還說，「檢察官」要求她先解除郵局的130萬元定存，再辦理約定帳戶轉帳；同時，如果有郵局人員詢問，就告訴對方，解除定存是為了支付丈夫公司的工程款，避免郵局人員起疑。

林婦告訴警方，由於電話沒有顯示號碼，電話中又提到錢，讓她想起曾在社區治安座談會上，有聽里長及警察提到，「如果有不認識的來電又講到錢，很可能就是詐騙，一定要找里長聊聊，並馬上報警。」但她又覺得「檢察官」講得很逼真，很怕真有事被抓去關，因此決定先打電話詢問住處的府南里長尤俊銘；里長也認為是詐騙集團，請她直接向警方求助。

2名員警一再安撫驚恐的林婦，並告知她這是詐騙集團一貫的手法，只要是來電講到錢的事絕對不要相信。最後警方也提醒與老婦同住的兒子說，「媽媽被詐騙電話嚇壞了，但他們可能再打來行騙，你要多陪陪她。」

警方呼籲民眾，如果接獲疑似詐騙電話千萬別慌張；尤其，電話中有提到「錢」的事都要再三求證，並應堅持不匯款、不面交。如果還是無法確定，可向派出所尋求協助或撥打「165反詐騙」諮詢專線電話，避免受騙損失財物。