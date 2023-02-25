預計五月中正式啟用的「VISION BASE」協作空間，配備NVIDIA Studio認證的PBA (Powered by ASUS)主機，不僅採用華碩主機板、一體式水冷、電源供應器與機殼，具備絕佳相容性，運作安靜穩定，還內建GeForce RTX 4080 / 3070顯示卡，強大的處理能力與獨家頂級散熱技術，無論3D影像渲染、動態模擬、影片編輯或圖像設計皆隨心所欲；再加上創作者系列螢幕ASUS ProArt PA278QV，擁有100% sRGB與Rec.709超廣色域，同時經原廠校正並通過Calman認證，可呈現卓越色彩精確度(Delta E < 2)，確保顯示畫面忠實還原最終創作成果。

華碩聯合科技開放平台暨AIoT事業部事業總經理江尹涵表示，數位科技日新月異，造就創作者經濟，亦帶動其工作模式持續進化，這次很高興也很榮幸與NVIDIA、實踐大學合作，相信在華碩產品的全方位奧援下，將培育更多創作人才，助其實現精采創意，與職場快速接軌，提升產業國際競爭力，讓世界看見臺灣！

實踐大學設計學院院長許鳳玉表示，「VISION BASE」是一個前衛創新的實驗設計基地：虛擬應?、數位硬體、智慧數據。除了以學生學習為導向，深化基礎教學外，亦以永續發展與社會責任為核心。NVIDIA Studio是NVIDIA專為創意人才所推出的一個平台，它能夠提供強大的硬體支援，以滿足設計師們的需求。而華碩作為電腦硬體領域的佼佼者，更是擁有多年的經驗和技術優勢，實踐大學設計學院非常榮幸能夠和NVIDIA Studio、華碩合作，讓我們的師生能夠在這樣的協作空間中獲得更好的學習體驗，並且面對未來的設計挑戰。期待更密切的專案合作定能激盪出更多不一樣的火花。