28歲香港名媛蔡天鳳昨(24日)驚傳慘遭殺害，警方在她前夫家冰箱內發現部分遺體，頭顱等部分至今仍未尋獲，聞此，名作家兼主持人朱庭萱（玻璃朱）昨在臉書痛哭發文，直言沒想過這種慘劇會發生在自己好朋友身上，悲痛好友原本的幸福家庭如今全毀，她第一時間知道時驚訝到說不出話，也謝謝警方的全力調查。

蔡天鳳2016年梅開二度嫁給譚仔雲南米線創辦人譚澤均的兒子Chris，晉升為貴婦後，她也積極打入時尚圈，常在IG看到她分享與名人合影，跟天王郭富城的太太方媛也私交甚篤，而她和前夫離婚後，依舊在經濟上支援前夫家，甚至邀前夫的哥哥當她的私人司機，未料疑因財務問題釀出殺機。

朱庭萱發文。（圖／翻攝自朱庭萱 Bonnie 玻璃朱臉書）

據知，蔡天鳳21日離開家準備去接小孩後就人間蒸發，隔天警方接獲家屬報案蔡天鳳失蹤後就積極調查，24日逮捕了蔡天鳳的前夫家人，共兩男一女，其中有人供稱蔡天鳳在搭車途中就下車，被警方識破是假證詞，24日下午，警方在蔡天鳳前夫父親的租屋處發現了她的遺體，而頭顱、軀幹及手部尚未找到，前夫仍不知去向。

朱庭萱回應網友。（圖／翻攝自朱庭萱 Bonnie 玻璃朱臉書）

48歲朱庭萱出版過三本食譜書，也是許多美食節目的主持人，昨她聽聞蔡天鳳遭殺害，寫下：「完全想像不到這會發生在自己的朋友身上，一個好好的女生，很幸福的家庭，I’m speechless，RIP，感謝香港警隊這兩天的全力調查。辛苦了」，網友回應：「見財起殺心，有人連老婆都有可能想謀害了，更何況前妻」、「希望蔡小姐早日安息」，另有人問：「哇！好慘忍！妳認識她前夫嗎」，朱庭萱回應：「只認識現任」。