1名家長在網路上發文，指控就讀國小的女兒疑似遭到霸凌，導致她不敢上課甚至做惡夢，但令她不滿的是校方態度消極，無奈地說：「真的是求助無門，只能上爆料讓更多人看到」，該校校長及教育局表示，接獲陳情後已召開霸凌防制因應小組，目前進行調查中。

高雄1名家長於臉書社團爆料公社發文，指出自己有名就讀高雄某國小五年級女兒，但她敘述：「同年級另一班（原本跟加害人是好朋友關係、約好一起染髮結果她自己先去染），同學看到我女兒染的比她好看，開始教唆同學不要理我女兒、罵學人精、甚至之前用拳頭揍過我女兒的臉」。

她再提到：「導致女兒不敢上課、做惡夢都會夢到被打，告訴老師，老師也說再了解看看，告訴校方，跟我說大家原本都是朋友，不能坐下來好好聊嗎？打1999申訴，也只是開始啟動調查，打教育部也是說會繼續調查，校方態度也不積極」，只能先向王耀裕市議員服務處求助及辦理好轉學。

該名媽媽受訪表示，昨日才收到校方給的疑似校園霸凌事件申請調查獲檢舉案受理通知書，控訴：「校方的態度完全就是想息事寧人，完全不積極」，無奈地說：「真的是求助無門，只能上爆料讓更多人看到」。

該校校長表示，2月21日收到陳情疑似霸凌案，校方於24小時完成校安通報和通報社會局，2月23日依《校園霸凌防制準則》召開防制校園霸凌因應小組會議，目前進行調查中，並已書面通知陳情人。

至於家長控訴校方態度消極，校長說，2月13日開學後，家長有跟老師反映狀況及請求協助，後續遇學生陸續請假，老師都有想主動進一步了解狀況，目前收到陳情後，學校都有依照規定處理。

高市教育局則回應，接獲陳情案件後，立即要求學校依法處理。學校也於2月23日召開霸凌防制因應小組會議後決議調查。針對相關學生部分，學校積極關懷輔導情緒，以及與同儕互動情形，並向家長說明相關調查與處理方式。教育局也重申反對校園霸凌立場，全案進入調查後依法處理。

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