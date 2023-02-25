228連假開始，還沒想到要去哪裡玩嗎？新北市經發局推薦不妨到新北市21家的觀光工廠及產業文化館，豐富的展示專區、互動裝置以及有趣的DIY手作體驗，了解場館及產業的發展史，寓教於樂，讓旅遊更有意義。

經發局長何怡明表示，新北市21家的觀光工廠及產業文化館，包含美食饗宴、生活藝術、時尚工藝及FUN轉教育等產業面向。經發局協助傳統工廠轉型為具有觀光價值的場域，推出全方位轉型輔導服務，幫助業者形塑品牌化形象，提升產業價值，整合多方資源進行聯合行銷，並帶領觀光工廠搶攻旅遊市場，串接觀光工廠及特色商圈景點，也與學校職探索連結，促進產官學合作，提高觀光工廠知名度，創造在地就業及商機。

位於三重的「啤酒頭釀造」專精於精釀啤酒，去年12月開幕，可預約導覽解說服務，並設置啤酒製程區、文化展示區、挑戰以3：7最佳比例製作生啤酒體驗區，結合生產、觀光、教育三重目標，推廣啤酒文化，已申請觀光工廠評鑑，將成為新北第一間精釀啤酒觀光酒廠，如欲提早一搶啤酒頭酒廠風采的民眾，可事先上官網預約參訪。

「王鼎時間科藝體驗館」鄰近土城工業區，導覽鐘錶精品、時間探索、體驗教室等六大展區，可自由挑選錶帶、花色、材質等設計專屬個人風格的商品，是一座融合時間知識、科學與藝術，寓教於樂的時間殿堂。

228連假期間，「手信坊創意和菓子文化館」推出消費滿300元贈精美小禮物的活動；「吳福洋襪子故事館」則推出體驗450元以上的DIY百年手搖針織課程，再送水瓶保護套一個、購買襪品消費滿1500元享88折優惠。

此外，卡滋爆米花觀光工廠樂園桶裝爆米花買五送一優惠；許新旺陶瓷紀念博物館，體驗貼花或陶藝教室任一課程，即可兌換精美好禮；凡夫妻或情侶同行消費課程，並拍照打卡即可兌換花系列飯碗。

香帥蛋糕芋製所購買套組蛋糕即贈環保袋；聖瑪莉丹麥麵包莊園連假期間祭出消費滿1000元享88折優惠；阮的肉干產業概念館推出滿500元半價加購脆片肉紙1包。

詳細的營業時間與優惠活動資訊，可上新北市經濟發展局官網或「來趣新北金發局」臉書查詢。