美國與大陸在高科技領域上激烈競爭，美國也頻頻對大陸晶片業設下嚴格制裁措施，同時，美國也推動晶片法案加強生產在地化，商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）強調，此舉不是尋求補貼競賽，而是避免台灣壟斷先進晶片市場，避免供應鏈受衝擊，同時繼續召集盟友加強半導體管制措施，在科技競爭中擊敗大陸。

綜合外報導，美國總統拜登在去年8月簽署的520億美元的晶片法案，預計在下周開放企業申請補貼，雷蒙多表示，目標在2030年以前，將美國打造成設計與製造全球最先進的晶片的中心，擁有兩座半導體聚落，包含供應鏈系統、研發中心。

雷蒙多再次提到，美國推動晶片法案可以避免先進製程市場被台灣壟斷，過度依賴單一國家將導致供應鏈問題，甚至引發國安疑慮，因為半導體生產若出現任何中斷狀況，將會影響一系列產品的生產。

此外，雷蒙多也強調，美國不是尋求補貼競賽，而是召集盟友持續落實禁令，在科技競爭中擊敗大陸，保護美國和盟友的科技技術不被惡意濫用，「美國對大陸祭出的出口管制，將確保他們不會獲得這些晶片來提升軍事能力。」

最後雷蒙多也重申美國的擔憂，包括大陸將在其軍事武器上運用半導體，台灣的地緣政治風險與大陸入侵台灣的可能性都令政府感到相當擔心。